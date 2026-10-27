Tập huấn nâng cao kỹ năng thiết kế bao bì, mẫu mã và ghi nhãn sản phẩm cho thanh niên

Sáng 27-10, tại phường Nha Trang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng thiết kế bao bì, mẫu mã và ghi nhãn sản phẩm khu vực nông thôn cho hơn 200 thanh niên có mô hình phát triển kinh tế, chủ thể sản phẩm OCOP, thanh niên khởi nghiệp, đoàn viên, sinh viên quan tâm đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thiết kế bao bì, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, học viên được bồi dưỡng các chuyên đề: Tổng quan về vai trò của bao bì, nhãn hàng hóa và mẫu mã sản phẩm trong nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường của các sản phẩm khu vực nông thôn; giới thiệu các quy định của pháp luật và những yêu cầu cơ bản về ghi nhãn hàng hóa, thiết kế bao bì, mẫu mã sản phẩm; định hướng xây dựng bao bì, nhãn hiệu và mẫu mã phù hợp với đặc trưng sản phẩm, nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng.

Hội nghị còn giới thiệu các mô hình tiêu biểu trong thiết kế bao bì, mẫu mã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, hoàn thiện bao bì, nhãn hàng hóa và mẫu mã sản phẩm.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cho thanh niên trong xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm. Qua đó, hỗ trợ các mô hình thanh niên khởi nghiệp ở khu vực nông thôn nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển bền vững.