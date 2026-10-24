Tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ báo chí và ứng dụng AI trong truyền thông
Trong 2 ngày (23 và 24/10), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên; kỹ năng quản lý cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, tổ chuyên mục, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và người làm công tác truyền thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Trong chương trình tập huấn, hơn 100 học viên được nghiên cứu, trao đổi và thực hành 4 chuyên đề, gồm: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí, truyền thông; xây dựng đề cương và kiểm chứng nguồn tin; xử lý tư liệu, dữ liệu và nguồn tin; sản xuất nội dung đa phương tiện và quản trị rủi ro khi ứng dụng AI.
Chương trình chú trọng kết hợp lý thuyết với thực hành, gắn kiến thức với yêu cầu thực tiễn. Các học viên được hướng dẫn lựa chọn công cụ AI phù hợp, xây dựng câu lệnh phục vụ tìm kiếm ý tưởng, đặt câu hỏi, xử lý tư liệu; lựa chọn đề tài, xác định góc tiếp cận và xây dựng đề cương tin bài. Đồng thời, thực hành đối chiếu, kiểm chứng nguồn tin, số liệu, trích dẫn và nội dung do AI tạo ra, góp phần bảo đảm tính chính xác, khách quan và tin cậy của thông tin.
Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ những người làm công tác báo chí và truyền thông trên địa bàn tỉnh được nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nội dung; tăng cường nhận thức về bảo mật thông tin, kiểm soát chất lượng và trách nhiệm nghề nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động báo chí, truyền thông trong môi trường số.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/chuyen-doi-so-tinh-son-la-giai-doan-2021-2025-dinh-huong-den-nam-2030/tap-huan-nang-cao-ky-nang-nghiep-vu-bao-chi-va-ung-dung-ai-trong-truyen-thong-XlcTj8CvR.html