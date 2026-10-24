Tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ báo chí và ứng dụng AI trong truyền thông

Tập huấn nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí và ứng dụng AI trong truyền thông.

Trong chương trình tập huấn, hơn 100 học viên được nghiên cứu, trao đổi và thực hành 4 chuyên đề, gồm: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí, truyền thông; xây dựng đề cương và kiểm chứng nguồn tin; xử lý tư liệu, dữ liệu và nguồn tin; sản xuất nội dung đa phương tiện và quản trị rủi ro khi ứng dụng AI.

Giảng viên truyền đạt chuyên đề ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Chương trình chú trọng kết hợp lý thuyết với thực hành, gắn kiến thức với yêu cầu thực tiễn. Các học viên được hướng dẫn lựa chọn công cụ AI phù hợp, xây dựng câu lệnh phục vụ tìm kiếm ý tưởng, đặt câu hỏi, xử lý tư liệu; lựa chọn đề tài, xác định góc tiếp cận và xây dựng đề cương tin bài. Đồng thời, thực hành đối chiếu, kiểm chứng nguồn tin, số liệu, trích dẫn và nội dung do AI tạo ra, góp phần bảo đảm tính chính xác, khách quan và tin cậy của thông tin.

Các đại biểu tham dự khai mạc hội nghị tập huấn.

Các học viên tham gia hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ những người làm công tác báo chí và truyền thông trên địa bàn tỉnh được nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nội dung; tăng cường nhận thức về bảo mật thông tin, kiểm soát chất lượng và trách nhiệm nghề nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động báo chí, truyền thông trong môi trường số.