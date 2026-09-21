Tập huấn nâng cao kỹ năng cho 15.383 lượt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ số, sàn thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ hơn 4.500 lượt cán bộ, hội viên ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hội tổ chức 545 buổi tập huấn cho 41.285 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về nghiệp vụ công tác Hội, khoa học kỹ thuật, an toàn thực phẩm, chăn nuôi an toàn sinh học, bảo quản, chế biến, thương mại điện tử và kỹ năng số.

Hội Nông dân thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”, gắn với Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 4-9-2024 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện đề án.

Theo đó, trong 9 tháng năm 2026, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức 26 hội nghị tuyên truyền về tập trung, tích tụ đất nông nghiệp để tổ chức sản xuất cho 4.810 cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức 6 hội nghị tọa đàm về đầu tư và tiêu thụ sản phẩm cho 1.260 cán bộ hội viên nông dân.

Cùng với đó, Hội hướng dẫn thành lập mới 176 tổ hợp tác với 1.686 thành viên và 14 hợp tác xã với 115 thành viên. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển các hình thức liên kết sản xuất, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.