Tập huấn nâng cao kỹ năng an toàn, vệ sinh lao động cho Công đoàn viên CAND phía Nam

Ngày 07/11, tại Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Chi nhánh tại TPHCM, Ban Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho Mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong Công an Nhân dân. Tham dự lớp tập huấn có Đại tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn Công an Nhân dân; Thạc sĩ Đỗ Việt Đức, Chuyên viên chính Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tá Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng Ban Công đoàn CATP, các đồng chí trong Ban Công đoàn CAP, chủ tịch các công đoàn cơ sở và 125 đồng chí thuộc các Công đoàn cơ sở lực lượng Công an Nhân dân khu vực phía Nam.

Đại tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn Công an Nhân dân - phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn Công an Nhân dân - nhấn mạnh, công tác an toàn, vệ sinh lao động có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên là lực lượng trực tiếp tại cơ sở, có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát, phát hiện và kiến nghị khắc phục các nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và xây dựng văn hóa an toàn lao động.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Theo Đại tá Công Thanh Thảo, việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp hoạt động cho Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lực lượng Công an Nhân dân. Theo đó, lớp bồi dưỡng sẽ tập trung cập nhật kiến thức gồm nhiều nội dung chuyên đề mới, chuyên sâu, thiết thực về kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Ngoài ra, nội dung thực hành về kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động; kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu người bị nạn, thực hành một số tình huống cụ thể nhằm nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tại cơ sở sẽ giúp học viên không bị động và nâng cao khả năng ứng phó.

Thạc sĩ Đỗ Việt Đức báo cáo viên khóa tập huấn

Trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ của Công đoàn ngày càng đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo và chuyên nghiệp hơn, ý thức, tác phong tuân thủ các quy định về an toàn lao động và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm thích ứng với những thay đổi của xã hội và yêu cầu công tác Công an. Đồng chí Trưởng Ban Công đoàn Công an Nhân dân kỳ vọng, qua lớp tập huấn, các thành viên trong Mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các Công đoàn cơ sở sẽ nâng cao được kiến thức, kỹ năng và năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại các đơn vị, doanh nghiệp trong lực lượng Công an Nhân dân.

Tại lớp tập huấn, Thạc sĩ Đỗ Việt Đức, Chuyên viên chính Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã trực tiếp truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Kỹ năng, phương pháp hoạt động của Mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Kỹ năng nhận diện, quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc; Kỹ năng kiểm tra, giám sát thực hiện an toàn vệ sinh lao động; lập phiếu kiến nghị và theo dõi khắc phục nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc; Những nội dung cơ bản về an toàn vệ sinh lao động theo đặc thù trong loại hình đơn vị: doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở y tế, đơn vị sự nghiệp, hậu cần, phục vụ trong Công an Nhân dân.

Quang cảnh lớp tập huấn

Theo ông Đỗ Việt Đức, mục tiêu của chương trình là cung cấp cho các học viên các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động với 12 mục tiêu cụ thể, 31 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động… Qua đó khắc phục các nguy cơ mất an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở và Mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động trong lực lượng Công an Nhân dân.