Tập huấn nâng cao kiến thức phòng, chống thiên tai tại xã Điện Bàn Tây

Dự báo mưa lớn ở miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên còn kéo dài đến khoảng ngày 25/9, dài hơn so với những nhận định trước đó, đồng thời vùng mưa cũng có xu hướng dịch chuyển về phía Quảng Trị, Hà Tĩnh vào khoảng đêm 24/9.