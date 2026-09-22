Tập huấn nâng cao kiến thức phòng, chống thiên tai tại xã Điện Bàn Tây
Ngày 22/9, Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp UBND xã Điện Bàn Tây tổ chức “Tập huấn nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai, tăng cường năng lực thực hiện công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng xung kích cơ sở”.
Nội dung tập huấn phổ biến kiến thức về những loại hình thiên tai thường xuất hiện tại địa phương và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó.
Bên cạnh đó, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó thiên tai ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của lực lượng xung kích và cộng đồng dân cư trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai...
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tap-huan-nang-cao-kien-thuc-phong-chong-thien-tai-tai-xa-dien-ban-tay-3352854.html