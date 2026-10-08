Tập huấn nâng cao chất lượng Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những quy định, quy chế và chính sách liên quan đến cuộc thi; phương pháp lựa chọn, phát triển và hoàn thiện sản phẩm.

Nội dung tập huấn tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của nhà trường, giáo viên, câu lạc bộ STEM và cấp xã, phường trong việc phát hiện, hướng dẫn và bồi dưỡng học sinh tham gia cuộc thi.

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng được tổ chức định kỳ 1 năm/lần với tổng thời gian 12 tháng (từ 01/1 đến hết ngày 31/12 hàng năm) nhằm tạo diễn đàn để học sinh trong toàn tỉnh thể hiện đam mê khoa học, sáng tạo kỹ thuật, hiện thức hóa ý tưởng bằng những sản phẩm cụ thể, thiết thực, ứng dụng vào cuộc sống.

Qua các năm, cuộc thi đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia dưới sự hướng dẫn, đồng hành của các thầy cô giáo, với nhiều đề tài, sáng kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực trong học tập và đời sống.

Giảng viên truyền đạt các thông tin liên quan đến Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai

Năm 2026, cuộc thi dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng từ 6 - 18 tuổi (tính đến ngày 31/12/2026), đang học tập, sinh sống hoặc cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, đặc biệt khuyến khích học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia.

Các đề tài được đăng ký ở 5 lĩnh vực gồm: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; đề tài kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Theo thể lệ, sản phẩm dự thi có thể được thể hiện dưới dạng mô hình, sản phẩm, phần mềm, thiết bị, dụng cụ hoặc đề tài kỹ thuật có minh chứng thực tế. Đề tài phải thể hiện ý tưởng sáng tạo của người dự thi, bảo đảm tính trung thực, không sao chép nguyên bản từ sản phẩm thương mại; đồng thời khuyến khích các sản phẩm thông minh, tiết kiệm, thân thiện với môi trường và có tính giáo dục.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong triển khai quy định, quy chế và quy trình cuộc thi tại cơ sở; phân tích một số ý tưởng, tình huống thực tế trong quá trình phát hiện, hướng dẫn, phát triển và hoàn thiện sản phẩm; kinh nghiệm tổ chức hoạt động STEM, câu lạc bộ sáng tạo khoa học và công tác bồi dưỡng học sinh; cơ chế phối hợp giữa cấp xã, phường, nhà trường, giáo viên và các câu lạc bộ; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cuộc thi.

Đại biểu tham gia tập huấn.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bổ sung phương pháp tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong phát hiện và bồi dưỡng ý tưởng sáng tạo. Qua đó góp phần duy trì phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật trong thanh, thiếu niên, nhi đồng; tạo điều kiện để các em phát huy tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng kiến thức vào học tập, đời sống và thực tiễn.