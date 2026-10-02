Tập huấn lực lượng tiểu giáo viên nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho người dân

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị tập trung quán triệt nội dung, phương pháp tổ chức và trang bị những kiến thức, kỹ năng thiết yếu cho lực lượng hạt nhân từ 93 xã, phường. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm chuẩn hóa đội ngũ trực tiếp hướng dẫn tại cơ sở trước khi triển khai đồng loạt chiến dịch rộng khắp toàn thành phố.

Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, dù tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn Đà Nẵng đã giảm cả 3 tiêu chí, nhưng TNGT liên quan đến mô-tô, xe gắn máy vẫn chiếm tỷ lệ rất lớn, tới 88,4% số vụ, 90% số người chết và 92% số người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện còn hạn chế về kỹ năng nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống thực tế. Vì vậy, Chiến dịch đặt mục tiêu lấy hướng dẫn thực hành làm nội dung trọng tâm, nhằm chuyển hướng từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa TNGT một cách bền vững.

Lực lượng "tiểu giáo viên" được tập huấn bao gồm cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã, Công an xã/phường, đại diện cấp ủy, tổ trưởng tổ dân phố, cùng đội ngũ giáo viên từ các trường học trên địa bàn. Đội ngũ này sẽ đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) để trực tiếp truyền đạt kiến thức pháp luật và hướng dẫn thực hành cho nhân dân.

Chiến dịch sẽ tập trung vào nhóm người đã có giấy phép lái xe (đặc biệt là lứa tuổi từ 30 đến 50), thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân tại các khu công nghiệp, lái xe công nghệ và những người thường xuyên sử dụng xe mô-tô. Bên cạnh đó, các trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc bị trừ hết điểm giấy phép lái xe cũng là đối tượng ưu tiên hướng dẫn.

Nội dung đào tạo thực hành tập trung vào kỹ năng xử lý các tình huống trên sa hình thi sát hạch hạng A1 (bao gồm cả sa hình đầy đủ và sa hình rút gọn), kỹ năng nhận diện điểm mù của xe tải lớn, kỹ năng điều khiển xe trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa lớn, đường trơn trượt, đường dốc, cùng quy tắc chở trẻ em an toàn.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Trương Minh Thắng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Việc triển khai chiến dịch tại địa bàn cơ sở phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng nội dung, thực chất và hiệu quả. Lực lượng "tiểu giáo viên" cần áp dụng phương pháp truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành; tuyệt đối không chạy theo hình thức hay số lượng mà phải lấy sự chuyển biến về nhận thức, kỹ năng và hành vi của người tham gia giao thông làm thước đo chất lượng.

Thượng tá Trương Minh Thắng cũng đề nghị Công an các xã, phường chủ động theo dõi, đánh giá kết quả và báo cáo vướng mắc định kỳ; đồng thời khẳng định Phòng CSGT sẽ luôn đồng hành, kiểm tra, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và kịp thời nhân rộng các mô hình, cách làm hay tại cơ sở.

Chiến dịch được triển khai đồng loạt từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-12-2026, hứa hẹn sẽ mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và kéo giảm TNGT một cách bền vững trên địa bàn TP Đà Nẵng.