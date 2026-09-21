Tập huấn lực lượng ‘tiểu giáo viên’ đào tạo kỹ năng lái xe an toàn

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Lê Duy

Chủ trì hội nghị có Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai; cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ tham gia tập huấn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai hướng dẫn chỉ ra các lỗi nhận diện thường mắc phải khi tham gia giao thông tại buổi tập huấn. Ảnh: Lê Duy

Theo kế hoạch, lực lượng “tiểu giáo viên” sau khi hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu kiểm tra, đánh giá, sẽ trực tiếp tổ chức đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy cho người dân tại khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp và khu công nghiệp. Đây được xác định là lực lượng nòng cốt đưa nội dung của chiến dịch đến gần người dân, thay vì chỉ tập trung tuyên truyền theo hình thức phổ biến quy định pháp luật.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai giới thiệu về sa hình mới với 11 tình huống. Ảnh: Lê Duy

Nội dung tập huấn được xây dựng theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Học viên được trang bị kiến thức về những quy định liên quan đến người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; các lỗi vi phạm phổ biến và nguy cơ thường dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, học viên được hướng dẫn phương pháp tổ chức một buổi đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng, cách sử dụng hình ảnh, video, tình huống thực tế để giúp người học nhận diện nguy cơ và ghi nhớ kỹ năng.

Đáng chú ý, phần thực hành tập trung vào 11 tình huống trên sa hình gồm: xuất phát; từ đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; rẽ phải, rẽ trái; gặp đèn đỏ; quay đầu; nhường đường cho người đi bộ; vượt xe; xử lý tình huống nguy hiểm; gặp đường sắt và kết thúc.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn cho biết: Việc đào tạo phải hướng đến thay đổi kỹ năng và thói quen của người tham gia giao thông. Thực tế, nhiều người biết điều khiển phương tiện nhưng chưa nhận diện được điểm mù xe tải, chưa biết phanh đúng cách khi gặp tình huống bất ngờ hoặc vẫn chuyển hướng, vượt xe theo thói quen.

Do đó, mục tiêu của chiến dịch không chỉ giúp người dân biết điều khiển phương tiện mà quan trọng hơn là biết nhận diện nguy cơ, xử lý đúng tình huống và hình thành thói quen lái xe an toàn. Đại tá Trần Anh Sơn yêu cầu lực lượng “tiểu giáo viên” không chỉ truyền đạt quy định mà phải biết làm mẫu, chỉ ra lỗi sai và hướng dẫn người học thực hành đúng; đồng thời chuyển cách tuyên truyền từ “vi phạm gì, bị phạt bao nhiêu” sang nhận diện nguy cơ, lý giải nguyên nhân và hướng dẫn cách xử lý.

Chiến dịch nhằm hướng đến việc đưa đào tạo kỹ năng lái xe an toàn trở thành hoạt động thường xuyên tại cơ sở, góp phần nâng cao khả năng nhận diện và xử lý tình huống, từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng.