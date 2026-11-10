Tập huấn Luật Nhân đạo quốc tế cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị (TCCT) nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý nghĩa, giá trị nhân văn, mục tiêu cao cả của Luật Nhân đạo quốc tế thông qua các hoạt động như “Ngày Pháp luật”, tủ sách “Pháp luật”; tổ chức huấn luyện cho quân nhân về các quy tắc chiến tranh, các điều ước về bảo hộ nhân đạo đối với nạn nhân chiến tranh…

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị phát biểu khai mạc tập huấn.

Với sự hỗ trợ của ICRC khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khu vực Đông Nam Á và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, QĐND Việt Nam đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cho nhiều lượt cán bộ của các đơn vị trong toàn quân; các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; cử sĩ quan tham dự tập huấn, hội thảo về Luật Nhân đạo quốc tế do ICRC tổ chức và phối hợp tổ chức; in ấn, phát hành các tài liệu tuyên truyền về Luật Nhân đạo quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cũng như khả năng vận dụng Luật Nhân đạo quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ, xử trí tình huống cho cán bộ, sĩ quan của các lực lượng trong Quân đội.

Các đại biểu dự khai mạc tập huấn.

Để lớp tập huấn đạt kết quả tốt, đúng mục tiêu đề ra, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền yêu cầu các đồng chí học viên thể hiện tốt vai trò trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập và chấp hành tốt các quy định trong quá trình tập huấn; bảo đảm lớp tập huấn diễn ra hiệu quả, chất lượng; góp phần củng cố, nâng cao hơn nữa kiến thức về Luật Nhân đạo quốc tế nói riêng, luật pháp quốc tế nói chung, làm cơ sở để vận dụng vào quá trình công tác, hoạt động thực tiễn.

Đối với ban tổ chức lớp tập huấn, đồng chí Phó cục trưởng Cục Dân vận, TCCT đề nghị bám sát kế hoạch và chương trình tập huấn đã được Thủ trưởng TCCT phê duyệt, phối hợp, hiệp đồng với các chuyên gia ICRC, các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chặt chẽ để lớp tập huấn hoàn thành tốt nội dung chương trình và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Ông Thom Geiser, chuyên gia về quân đội và các lực lượng vũ trang của ICRC phát biểu.

Trong hai ngày diễn ra tập huấn, các học viên sẽ được các chuyên gia của ICRC cung cấp các thông tin và kiến thức về hoạt động và trách nhiệm của ICRC; khung pháp lý đối với các công nghệ mới trong xung đột vũ trang; Luật Nhân đạo quốc tế và các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; những vấn đề cần cân nhắc theo Luật Nhân đạo quốc tế trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái trong xung đột vũ trang, trong sử dụng các hệ thống vũ khí tự động, trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình ra quyết định; Luật Nhân đạo quốc tế đối với vấn đề thông tin có hại cũng như các mối đe dọa kỹ thuật số.

Đại biểu và các học viên chụp ảnh lưu niệm.

Chuyên gia Thom Geiser cho biết, các chuyên gia của ICRC sẽ truyền đạt kinh nghiệm từ những bài học thực tiễn cũng như những tình huống giả định để học viên có thể dễ dàng tiếp thu, làm cơ sở để vận dụng tốt các kiến thức trên vào thực tiễn công tác.

Chuyên gia Thom Geiser bày tỏ hy vọng lớp tập huấn là cơ hội để ICRC chia sẻ kiến thức tới các học viên, đồng thời cũng nhận được những chia sẻ từ phía học viên để ICRC hiểu rõ hơn và tiếp tục hỗ trợ tốt hơn cho Việt Nam trong tương lai.