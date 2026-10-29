Tập huấn Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh cùng báo cáo viên Cục An ninh mạng, Bộ Công an.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, báo cáo viên Cục An ninh mạng, Bộ Công an đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, đối với Luật An ninh mạng, các đại biểu được thông tin về công tác bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; các biện pháp phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; hoạt động, lực lượng và các điều kiện bảo đảm an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện các quy định của pháp luật.

Báo cáo viên Cục An ninh mạng, Bộ Công an phổ biến, quán triệt các nội dung tại hội nghị tập huấn

Đối với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2026, nội dung tập trung vào các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý và trong một số hoạt động cụ thể, cũng như lực lượng và các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Đồng thời, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và được báo cáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định của pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hội nghị nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật, nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân; góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.