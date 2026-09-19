Tập huấn lớp trồng cà phê nông lâm kết hợp và chuyển đổi trang trại theo bộ tiêu chuẩn Hữu cơ Naturland

Các học viên tích cực thảo luận nhóm, trao đổi tài liệu và đánh giá thực hành trong giờ học lý thuyết.

Dự án đào tạo chuyên sâu về canh tác cà phê Nông lâm Kết hợp (NLKH) và lập kế hoạch chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc tế Naturland đã quy tụ những chuyên gia đầu ngành cùng 17 học viên được tuyển chọn kỹ lưỡng. Không còn dừng lại ở lý thuyết đơn thuần, khóa học đi thẳng vào việc giải quyết các bài toán gốc rễ như: Quản lý thảm phủ, quy trình ủ phân vi sinh giảm phát thải, kiểm soát bệnh vàng lá thối rễ và thiết kế hệ sinh thái đa tầng tán ứng phó biến đổi khí hậu. Các học viên đã trực tiếp đi thực tế tại những mô hình điển hình như Aeroco Coffee và Công ty Vương Thành Công để thực hành tài liệu hóa, đánh giá hiện trạng và trực tiếp xây dựng phương án chuyển đổi trang trại.

Ông Manfred Fürst (Chuyên gia Bộ tiêu chuẩn Naturland) cùng các học viên khảo sát thực địa tại vườn cà phê của trang trại Aeroco Coffee, tìm hiểu các tiêu chí canh tác cà phê bền vững.

Tại sự kiện lần này, chúng ta có được chia sẻ và góc nhìn tổng quan của những người trong cuộc. Theo TS. Phạm Công Trí (Chuyên gia cảnh quan bền vững) là 1 trong 2 giảng viên của khóa tập huấn lần này đánh giá: "Sau khóa học đầu tiên mang lại hiệu ứng lan tỏa tốt, chúng tôi tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ hạt nhân. Lần này, việc lồng ghép kỹ thuật vào quản trị, lập kế hoạch và đánh giá sản xuất giúp học viên đủ sức mở rộng quy mô, đáp ứng các chuỗi hàng hóa và thương mại quốc tế. Kết quả làm việc nhóm sự kiện lần này cùng tinh thần quyết tâm của các anh chị học viên trong 3 ngày qua vượt ngoài sự kỳ vọng của chúng tôi."

Học viên đối chiếu kết quả đánh giá và thảo luận chi tiết các chỉ số chất lượng ngay tại vườn cà phê.

Với sự trải nghiệm hơn 30 năm trong nghành cà phê, là người song hành cùng TS. Phạm Công Trí trong các buổi đứng lớp, ông Manfred Fürst (Chuyên gia Bộ tiêu chuẩn Naturland) chia sẻ: "Tiêu chuẩn hữu cơ không nhằm tạo ra rào cản, mà là công cụ bảo vệ sức khỏe hệ sinh thái và nâng cao giá trị lâu dài cho nông sản, qua đó giúp tái tạo đất, nâng cao giá trị cây trồng, nâng cao thu nhập... Sự chủ động, năng lực hấp thụ kiến thức quản trị của lực lượng làm nông nghiệp tại Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng thực sự ấn tượng."

Hoạt động thực hành kiểm tra thổ dưỡng, bộ rễ và quy trình chăm sóc cây cà phê trực tiếp dưới sự hướng dẫn của các giảng viên.

Là người đang canh tác hơn 6 ha cà phê theo hướng NLKH, ông Hoàng Văn Biên đến từ thôn Ót Thộ, xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La (Học viên khóa học) chia sẻ trong sự lạc quan: "Những buổi thực hành đo đạc, lập hồ sơ trang trại và tính toán cân đối dinh dưỡng với sự chia sẻ thực tế của các chuyên gia giúp chúng tôi thay đổi hoàn toàn tư duy. Canh tác hữu cơ không phải là bỏ mặc cho tự nhiên, mà là sự can thiệp khoa học, có kiểm soát để cây trồng phát triển khỏe mạnh nhất. Canh tác hữu cơ đầu tiên và khó khăn nhất là phải thay đổi tư duy cũng như cách làm ".

Các chuyên gia và đại biểu chăm chú theo dõi, ghi chép nội dung trong một phiên thảo luận của khóa đào tạo.

Chia sẻ về sự kiện này, TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) nhấn mạnh: "Nông nghiệp hữu cơ là hướng đi tất yếu của xã hội và thế giới ở hiện tại lẫn tương lai, đang được Đảng và Nhà nước rất quan tâm khuyến khích phát triển. Tôi rất vui mừng vì đã tổ chức thành công lớp học lần 2 này tại Đắk Lắk với 17 học viên được lựa chọn kỹ lưỡng sau đợt 1 tại Lâm Đồng. Sắp tới, chương trình sẽ tiếp tục mở rộng ra nhiều địa phương khác để lan tỏa sứ mệnh của nông nghiệp hữu cơ.

Với thế mạnh vượt trội của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung về điều kiện tự nhiên, khí hậu, nông nghiệp hữu cơ sẽ từng bước khẳng định vị thế thực tế, vừa tạo ra sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường, vừa nâng cao năng suất và giá trị kinh tế cho người nông dân."

TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA), ban tổ chức, chuyên gia cùng toàn thể học viên rạng rỡ chụp hình lưu niệm hoàn thành khóa tập huấn.

Lớp học khép lại nhưng mở ra những mầm xanh mới. 17 học viên rời khóa học không chỉ với tấm giấy chứng nhận trên tay, mà mang theo năng lực thực chiến cùng quyết tâm biến những nương rẫy cà phê Tây Nguyên cũng như những địa phương khác của nước ta thành các hệ sinh thái hữu cơ bền vững, vươn tầm giới.