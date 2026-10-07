Tập huấn lồng ghép kiến thức dân tộc vào chương trình trung cấp lý luận chính trị

Tham dự tập huấn có 26 cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong.

Lớp tập huấn cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác dân tộc, tôn giáo.

Nội dung tập huấn: Những nội dung mới trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 và định hướng thực hiện; quan điểm mới về dân tộc, tôn giáo trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng; chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc; một số vấn đề cơ bản, cấp bách ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay; cập nhật những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong quá trình chuyển đổi số; kỹ năng, phương pháp lồng ghép kiến thức dân tộc vào chương trình trung cấp lý luận chính trị...

Thông qua lớp tập huấn, các học viên trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng lồng ghép kiến thức dân tộc vào chương trình trung cấp lý luận chính trị, bảo đảm nội dung phù hợp, sát thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Sau chương trình học tập trên lớp, học viên sẽ nghiên cứu thực tế mô hình phát triển cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tham gia tọa đàm do nhà trường tổ chức.