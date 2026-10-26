Tập huấn kỹ thuật và phương pháp kiểm kê khí nhà kính: Nâng cao năng lực giảm phát thải

Tham dự chương trình có PGS.TS Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam; TS Lê Hải Hưng, Viện trưởng viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ (IRAT); đại diện Quỹ Vì tương lai xanh thuộc Tập đoạn Vingroup cùng các đại biểu, chuyên gia và học viên quan tâm đến lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính.

Toàn cảnh buổi tập huấn kỹ thuật và phương pháp kiểm kê khí nhà kính - Ảnh: PV

Kiểm kê khí nhà kính – yêu cầu thiết thực trong chuyển đổi xanh.

Trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng trở thành nhiệm vụ quan trọng, kiểm kê khí nhà kính giữ vai trò nền tảng trong việc xác định nguồn phát sinh, lượng phát thải và đánh giá tiềm năng giảm phát thải của từng lĩnh vực. Kết quả kiểm kê là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch quản lý, lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, từng bước hướng tới mô hình phát triển ít phát thải.

Đối với doanh nghiệp, kiểm kê khí nhà kính không chỉ gắn với yêu cầu tuân thủ các quy định về môi trường và khí hậu mà còn mở ra cơ hội rà soát quy trình sản xuất, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, để kết quả kiểm kê bảo đảm tính chính xác, minh bạch và có khả năng kiểm chứng, người thực hiện cần nắm vững phương pháp luận, quy trình thu thập dữ liệu, cách xác định hệ số phát thải và phương pháp tính toán phù hợp với từng lĩnh vực.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, chương trình tập huấn được tổ chức nhằm giúp học viên tiếp cận có hệ thống các kiến thức chuyên môn, đồng thời từng bước hình thành kỹ năng thực hành kiểm kê khí nhà kính, gắn lý thuyết với những tình huống cụ thể trong hoạt động sản xuất và quản lý.

“Cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn thực hành kiểm kê trong nhiều lĩnh vực.

Tại buổi tập huấn, T.S Lê Hải Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ (IRAT) đã trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn các nội dung chuyên sâu về kỹ thuật và phương pháp kiểm kê khí nhà kính trong nhiều lĩnh vực, gồm công nghiệp, năng lượng, giao thông, nông nghiệp, lâm nghiệp và trong lĩnh vực xử lý nước thải. Tiến sĩ đã đưa ra nhiều ví dụ sát với thực tế do chính ông trực tiếp thực hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Điểm đáng chú ý của chương trình là bên cạnh việc giới thiệu phương pháp luận, giảng viên còn hướng dẫn thực hành theo hướng “cầm tay chỉ việc”, giúp học viên từng bước tiếp cận quy trình kiểm kê và thực hiện những thao tác cơ bản ban đầu. Cách tiếp cận này góp phần giúp người học hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa dữ liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả tính toán lượng khí nhà kính phát sinh.

T.S Lê Hải Hưng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ (IRAT) giảng dạy tại buổi tập huấn.

Thông qua các nội dung hướng dẫn, học viên có cơ hội củng cố kiến thức, làm quen với cách thức triển khai công việc và nhận diện những yêu cầu kỹ thuật cần chú trọng khi áp dụng vào thực tế. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt đối với những người trực tiếp tham gia công tác môi trường, quản lý sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiểm kê khí nhà kính tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tăng cường nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu giảm phát thải

Trong lộ trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình triển khai các giải pháp giảm phát thải. Đội ngũ được trang bị kiến thức và kỹ năng kiểm kê sẽ góp phần hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp xác định những nguồn phát thải trọng yếu, đánh giá hiện trạng và xây dựng các phương án giảm phát thải phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, các chương trình đào tạo, tập huấn còn góp phần lan tỏa nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức và doanh nghiệp trong quản lý phát thải khí nhà kính. Khi dữ liệu phát thải được thu thập và xử lý bài bản, các quyết định đầu tư, cải tiến công nghệ và sử dụng tài nguyên sẽ có thêm cơ sở khoa học, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm áp lực lên môi trường.

Tại buổi tập huấn, bà Phạm Thị Việt Anh, Giảng viên khoa Môi trường, trường đại học Khoa học tự nhiên, đại học Quốc Gia Hà Nội đại diện cho các học viên của lớp đã cảm ơn các đơn vị đã tổ chức được lớp tập huấn rất ý nghĩa, bà cũng cho rằng, mặc dù với khối lượng kiến thức rất nhiều nhưng với cách giảng dạy “cầm tay chỉ việc” của T.S Lê Hải Hưng giúp cho các học viên rất dễ hiểu và nắm bắt được nhiều kiến thức bổ ích.

Bà Phạm Thị Việt Anh - Giảng viên khoa Môi trường, trường ĐH Khoa học tự nhiên, đại học Quốc Gia Hà Nội phát biểu ý kiến sau khi kết thúc khoá tập huấn. Ảnh: PV

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình. Đây là sự ghi nhận quá trình tham gia học tập, đồng thời tạo thêm động lực để học viên tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng và vận dụng những nội dung đã được tiếp cận vào công việc chuyên môn.

Các học viên được cấp chứng nhận hoàn thành cuối khoá học. Ảnh: PV

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn