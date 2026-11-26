Học viên tham gia khóa đào tạo kỹ thuật trồng, hái sấy và phân cấp thuốc lá.

Học viên được giới thiệu, nghiên cứu và trao đổi những chuyên đề chuyên môn thiết thực, gồm: Các giống thuốc lá đang được trồng phổ biến tại địa phương; kỹ thuật sản xuất cây con; kỹ thuật trồng, chăm sóc và quản lý sâu bệnh hại trên đồng ruộng; kỹ thuật xây dựng, vận hành lò sấy; quy trình thu hoạch, hái sấy và phân cấp thuốc lá. Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn phương pháp tổ chức tập huấn, chuyển giao kiến thức kỹ thuật cho nông dân trên cơ sở tài liệu chuyên ngành. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật các quy trình kỹ thuật mới để vận dụng phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

Thông qua khóa đào tạo, học viên được củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hành trong toàn bộ quy trình sản xuất thuốc lá, từ lựa chọn giống, gieo ươm cây con, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch, hái sấy và phân cấp sản phẩm. Qua đó, nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân tại các vùng nguyên liệu; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm thuốc lá, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu phát triển ổn định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng nguyên liệu của doanh nghiệp.