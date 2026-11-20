Hoạt động không chỉ giúp người dân nắm vững quy trình kỹ thuật canh tác mà còn thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp - HTX - nông dân, hướng đến sản xuất chất lượng, hiệu quả và ổn định đầu ra.

Quang cảnh tập huấn. Ảnh: Văn Tân

Với phương châm “Chủ động từ sớm, chuẩn bị từ xa”, HTX đã triển khai nạo vét bằng cơ giới 73 tuyến kênh mương nội đồng trọng yếu, khơi thông dòng chảy, chủ động tiêu úng mùa mưa và bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất.

Đồng thời, tập trung sửa chữa các trạm bơm điện, kiện toàn đội ngũ thủy nông viên phụ trách từng cánh đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ thành viên.

Từ ngày 15-11, HTX đã triển khai máy cày xuống đồng thực hiện cày ngâm, vùi dập lúa chét; vận động nông dân vệ sinh đồng ruộng, gia cố bờ vùng, bờ thửa, giữ nước và hạn chế nguồn sâu bệnh.

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân bắt đầu gieo sạ từ ngày 10-12; riêng những chân ruộng cao, khó lấy nước, bà con chủ động tranh thủ thời tiết mưa thuận lợi để gieo sạ từ ngày 1-12.

Song song với chuẩn bị đồng ruộng, HTX tiếp tục đồng hành cùng ThaiBinh Seed trong liên kết sản xuất, cung ứng giống gốc, phân bón chuyên dùng, hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức thu mua sản phẩm theo hợp đồng.

Qua đó, từng bước giúp nông dân yên tâm sản xuất, giảm rủi ro thị trường, nâng cao giá trị hạt lúa và thu nhập trên cùng diện tích canh tác.