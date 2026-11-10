Tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân xã Quế Sơn Trung

Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố thông tin về biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính; các hoạt động sản xuất nông nghiệp làm phát sinh khí nhà kính và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất trồng trọt.

Đồng thời hướng dẫn các giải pháp canh tác lúa giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu trong khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng; sử dụng phân bón, giống phù hợp, gieo sạ đúng kỹ thuật; áp dụng các gói kỹ thuật “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng” và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); quản lý nước tưới, rơm rạ…

Bên cạnh đó, báo cáo viên hướng dẫn nông dân định hướng cơ cấu giống lúa, lịch thời vụ và các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lúa vụ đông xuân 2026 - 2027, chú trọng các khâu từ gieo sạ, chăm sóc, bón phân đến quản lý dịch hại và thu hoạch.

Qua tập huấn, giúp nông dân xã Quế Sơn Trung nắm vững quy trình kỹ thuật, chủ động triển khai sản xuất vụ đông xuân đúng lịch thời vụ, nâng cao hiệu quả canh tác; đồng thời từng bước thay đổi tập quán sản xuất theo hướng giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững.