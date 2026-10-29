Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, truyền thông
Chiều 28-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí, truyền thông năm 2026. Tham dự có lãnh đạo, nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí hoạt động tại thành phố cùng cán bộ phụ trách trang thông tin điện tử, thông tin cơ sở của các sở, ban, ngành và địa phương.
Tại hội nghị, báo cáo viên Phạm Tấn Anh Vũ, Trưởng đại diện khu vực phía Nam, Công ty Giải pháp Trí thông minh nhân tạo Việt Nam (VAIS), chuyên gia đào tạo AI, trình bày chuyên đề về ứng dụng AI trong báo chí, truyền thông và thông tin cơ sở, từ nhận thức đến kỹ năng thực hành an toàn, hiệu quả.
Nội dung tập huấn tập trung vào tổng quan ứng dụng AI; cơ hội, rủi ro và nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm; thực hành quy trình sản xuất tin, bài, nội dung truyền thông với sự hỗ trợ của AI; ứng dụng AI trong công tác thông tin cơ sở, quản lý trang thông tin điện tử và chuyển đổi dữ liệu thô thành sản phẩm truyền thông hoàn chỉnh.
Thông qua hướng dẫn và thực hành, hội nghị giúp đội ngũ làm báo, truyền thông và cán bộ phụ trách thông tin cơ sở nâng cao kỹ năng sử dụng các công cụ AI, vận dụng phù hợp với yêu cầu công việc. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nội dung, hiệu quả cung cấp thông tin và đổi mới phương thức hoạt động trong môi trường số.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tap-huan-ky-nang-ung-dung-ai-trong-hoat-dong-bao-chi-truyen-thong-post360159.html