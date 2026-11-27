Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ) Đào Ngọc Đạt phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Hải Quân

Tham dự chương trình có Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ) Đào Ngọc Đạt; Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đỗ Đức Hòa; Phó Chánh văn phòng Thành ủy Dương Thị Thảo; Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hải Quân

Học viên tham gia lớp tập huấn gồm cán bộ, công chức, chuyên viên của các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương, trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố.

Báo cáo viên trình bày các chuyên đề tại lớp tập huấn. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số Đào Ngọc Đạt nhấn mạnh: Lớp tập huấn hướng đến việc kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức nền tảng với thực hành trên những tình huống sát công việc thực tế, giữa nâng cao hiệu quả sử dụng với bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng. Thông qua lớp tập huấn, mỗi học viên cần chọn được cách ứng dụng phù hợp và vận dụng ngay vào công việc hằng ngày, góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Những kinh nghiệm, kết quả thực hành và vướng mắc được chia sẻ tại lớp cũng là căn cứ để tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp bồi dưỡng kỹ năng số sát với nhu cầu thực tế.

Các học viên thực hành thao tác, ứng dụng AI tại lớp tập huấn. Ảnh: Hải Quân

Các học viên sẽ được các chuyên gia, báo cáo viên trình bày, giới thiệu các khái niệm cơ bản nhất như: AI tạo sinh, các trợ lý AI tạo sinh công cộng phổ biến; câu lệnh (prompt), các chức năng cần quan tâm của AI tạo sinh; đánh giá năng lực AI tạo sinh hiện nay.

Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn những chuyên đề về việc ứng dụng AI tạo sinh trong tìm kiếm, khai thác, xử lý và kiểm chứng thông tin, tài liệu; hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính; nghiên cứu, tổng hợp và tham mưu thực hiện nhiệm vụ, dự án chuyên môn, phân tích số liệu và xây dựng báo cáo; hương pháp sử dụng AI tạo sinh hiệu quả, an toàn…