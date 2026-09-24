Tập huấn kỹ năng tuyên truyền quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có chỉ huy Cục Tuyên huấn (Quân khu 9); lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; cùng học viên là cán bộ các cơ quan, đơn vị khu vực miền Nam.

Trong 2 ngày, học viên nghiên cứu 3 chuyên đề về tình hình kinh tế - chính trị, quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới miền Nam; xây dựng nền biên phòng toàn dân; kết quả, kinh nghiệm và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền.

Hội nghị tập trung cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, biên tập viên, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc tại các địa bàn biên giới.