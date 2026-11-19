Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin một số nội dung cơ bản về công tác tổ chức của Hội Luật gia sau hợp nhất, đặc biệt là thông tin về Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Luật gia Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lào Cai phổ biến các chuyên đề tại hội nghị.

Các đại biểu đã được truyền đạt 4 chuyên đề cơ bản: Phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 66 ngày 30/04/2025 của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”; Đánh giá thực trạng công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật của Hội Luật gia các cấp; Kỹ năng tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật ở cơ sở ; Nhận diện tranh chấp, hòa giải và giải quyết tranh chấp về đất đai ở cấp xã, phường.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã giải đáp các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xử lý các tình huống liên quan đến việc tranh chấp, hòa giải ở xã, phường.

Hội nghị là dịp để báo cáo viên, tuyên truyền viên và người làm công tác pháp luật ở cơ sở học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng trình bày, thuyết phục, lắng nghe, đối thoại. Qua đó, mỗi báo cáo viên, mỗi hội viên Hội Luật gia sẽ trở thành một “hạt nhân pháp lý” trong cộng đồng.