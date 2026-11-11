Tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho cán bộ cơ sở

Đại biểu dự tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2026–2030; phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng địa bàn và đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, lớp tập huấn chú trọng trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và nhận diện, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, giúp cán bộ cơ sở nâng cao nghiệp vụ, kịp thời định hướng dư luận, giữ vững an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong giai đoạn sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố hiện nay.