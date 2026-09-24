Tập huấn kỹ năng tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027

Ngày 24/9, tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc Kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027 cho các Sở VHTTDL; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Hội nghị, thực hiện theo hình thức trực tiếp tại Khánh Hòa và trực tuyến tại hơn 40 điểm cầu trên toàn quốc, tập trung vào 2 chủ đề “Kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027” và “Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027”.

Đây là những nguồn lực quan trọng để cung cấp những kiến thức thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số báo chí, nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC 2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên phát biểu chào mừng Hội nghị. Ảnh: NH.

Tại Hội nghị, các chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí truyền thông và chuyển đổi số cung cấp các thông tin tổng quan và cụ thể về APEC, bao gồm hệ thống kiến thức toàn diện, chuẩn xác và có chiều sâu về APEC, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thông tin, tuyên truyền về sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước để sẵn sàng cho Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho Năm APEC 2027 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Ban tổ chức nhấn mạnh yêu cầu lan tỏa thông tin, thông điệp APEC 2027 gắn với quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua phương thức đa nền tảng, bao gồm website, tài khoản mạng xã hội, sản phẩm số và không gian trực quan như triển lãm hình ảnh...

Hội nghị cũng tập trung vào các giải pháp hành động thực chất thông qua việc lan tỏa các mô hình chuyển đổi số báo chí hiệu quả được đúc kết từ thực tiễn giai đoạn 2023 - 2025 của các cơ quan báo chí dẫn đầu cả nước.

Các đại biểu trực tiếp tham dự Hội nghị tập huấn tại phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: NH.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn hướng dẫn các cơ quan báo chí áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí (theo Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng VHTTDL), qua đó sẽ giúp từng cơ quan báo chí định vị chính xác năng lực công nghệ của mình, từ đó nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực số mạnh mẽ nhất trước khi bước vào Năm APEC 2027.

Ban Tổ chức nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý trong công tác truyền thông, bao gồm nguyên tắc sử dụng hình ảnh, biểu trưng cũng như nguyên tắc, thông lệ truyền thông của APEC, các thuật ngữ trong hệ thống văn kiện APEC, bảo đảm việc đưa tin chuẩn xác, thống nhất, đúng định hướng.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch) Đặng Khắc Lợi phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: NH.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation- APEC) được thành lập vào năm 1989, là diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên vành đai Thái Bình Dương với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị.

Việt Nam chính thức trở thành thành viên APEC vào năm 1998 tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 10 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ ba vinh dự đảm nhiệm vai trò chủ nhà của APEC 2027, hai lần trước vào các năm 2006 và 2017. Đây là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất của đất nước trong thập kỷ này.

Các hoạt động của APEC 2027 bắt đầu diễn ra từ cuối năm 2026, tại nhiều địa phương của Việt Nam, bao gồm Gia Lai, Khánh Hòa, An Giang (Phú Quốc),.., trong đó Nha Trang (Khánh Hòa) được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương.

TS. Trịnh Minh Anh- nguyên Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập kinh tế quốc tế trình bày chuyên đề Tổng quan về APEC và Năm APEC Việt Nam 2027. Ảnh: NH.

Ban Tổ chức nhấn mạnh, năm APEC 2027 không đơn thuần là chuỗi các Hội nghị cấp cao, mà là cơ hội lịch sử để Việt Nam khẳng định vị thế, tầm vóc mới trên trường quốc tế; qua đó quảng bá mạnh mẽ hình ảnh một đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy của đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu.

Tại Hội nghị tập huấn, các giảng viên, báo cáo viên và học viên có những trao đổi, thảo luận cởi mở, thiết thực, cùng chia sẻ kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, góp phần tăng cường kết nối, phối hợp và chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý ở Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí, để công tác thông tin, tuyên truyền về APEC 2027 được chuẩn bị bài bản, công phu, chủ động và liên tục ngay từ sớm, không chỉ tập trung trong thời gian diễn ra các sự kiện; thống nhất nhận thức, nội dung, cách thức tuyên truyền về APEC 2027 trong toàn hệ thống thông tin, báo chí, truyền thông; góp phần tổ chức công tác tuyên truyền đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.