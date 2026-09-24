Ngày 24-9, tại phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn “Kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027” và “Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027”.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên tại chương trình tập huấn

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VH-TT-DL), cho biết năm 2027, Việt Nam lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đây là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, tạo cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy về đầu tư, thương mại, du lịch. Do vậy, công tác thông tin, tuyên truyền cần được triển khai chủ động, bài bản, từ sớm, từ xa, góp phần tạo sự lan tỏa và chuẩn bị tốt cho Năm APEC 2027, trong đó có Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, phát biểu tại chương trình tập huấn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết, Khánh Hòa được lựa chọn tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào tháng 2-2027. Tỉnh sẽ tập trung chuẩn bị các điều kiện về an ninh, trật tự, hậu cần và cơ sở vật chất, góp phần bảo đảm sự kiện diễn ra thành công.

Các đại biểu tham gia buổi tập huấn

Hội nghị tập huấn gồm 2 phiên, cung cấp kiến thức về APEC, nâng cao kỹ năng tổ chức thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan quản lý và báo chí, tập trung vào chuyển đổi số báo chí, chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm thực tiễn giai đoạn 2023-2025; đồng thời hướng dẫn áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí theo Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL, qua đó giúp các cơ quan báo chí nâng cao năng lực công nghệ, bảo đảm an toàn thông tin và chủ động nguồn lực phục vụ công tác truyền thông về APEC 2027.