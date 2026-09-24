Toàn cảnh Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ ba vinh dự đảm nhiệm vai trò chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027), hai lần trước vào các năm 2006 và 2017. Đây là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất của đất nước trong thập kỷ này. Để phục vụ hiệu quả cho sự kiện trọng đại này, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đi trước mở đường, phải được chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản từ sớm, từ xa, tuyệt đối không chờ đến khi sự kiện diễn ra mới triển khai.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị tập huấn diễn ra với hai phiên làm việc. Phiên buổi sáng với chủ đề "Kỹ năng tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027" trang bị cho các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên hệ thống kiến thức toàn diện, chuẩn xác và có chiều sâu về APEC, nâng cao năng lực tổ chức tuyên truyền để sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho Năm APEC 2027 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Phiên buổi chiều với chủ đề "Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027" tập trung vào các giải pháp hành động thực chất thông qua việc lan tỏa các mô hình chuyển đổi số báo chí hiệu quả được đúc kết từ thực tiễn giai đoạn 2023 - 2025 của các cơ quan báo chí dẫn đầu cả nước. Bên cạnh đó, còn hướng dẫn các cơ quan báo chí áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí (theo Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), giúp cơ quan báo chí định vị chính xác năng lực công nghệ, nâng cấp hạ tầng và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027.

Tại hội nghị tập huấn, các chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên đã cung cấp những kiến thức thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới năm APEC 2027.