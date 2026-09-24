Tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027

Năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ ba vinh dự đảm nhiệm vai trò chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định uy tín, vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm truyền tải kịp thời, chính xác các thông điệp về Năm APEC Việt Nam 2027, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đổi mới, năng động, hòa bình và phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu được tập huấn, cung cấp thông tin tổng quan về APEC và Năm APEC Việt Nam 2027; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về APEC 2027; vấn đề “Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại, hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027”; trao đổi, thảo luận và giải đáp những vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền...

Hội nghị là dịp để phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền cập nhật kiến thức về APEC; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, năng lực xử lý thông tin và ứng dụng phương thức truyền thông hiện đại. Qua đó, góp phần chuẩn bị tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Năm APEC Việt Nam 2027 hiệu quả, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.