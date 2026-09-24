Tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ ba vinh dự đảm nhiệm vai trò chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027), hai lần trước vào các năm 2006 và 2017. Đây là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất của đất nước trong thập kỷ này.

Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết APEC 2027 là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất của đất nước trong thập kỷ này.

"Năm APEC 2027 không đơn thuần là chuỗi các Hội nghị cấp cao, mà là cơ hội lịch sử để Việt Nam khẳng định vị thế, tầm vóc mới trên trường quốc tế; qua đó quảng bá mạnh mẽ hình ảnh một đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy của đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu", ông Đặng Khắc Lợi nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi thông tin, để phục vụ hiệu quả cho sự kiện trọng đại này, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đi trước mở đường, phải được chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản từ sớm, từ xa, tuyệt đối không chờ đến khi sự kiện diễn ra mới triển khai. Nhận thức rõ sứ mệnh đó, Hội nghị tập huấn diễn ra với hai phiên làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Phiên buổi sáng với chủ đề "Kỹ năng tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027" tập trung trang bị cho đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên một hệ thống kiến thức toàn diện, chuẩn xác và có chiều sâu về APEC, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thông tin, tuyên truyền về sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước để sẵn sàng cho Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho Năm APEC 2027 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Phiên buổi chiều với chủ đề "Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027" tập trung vào các giải pháp hành động thực chất thông qua việc lan tỏa các mô hình chuyển đổi số báo chí hiệu quả được đúc kết từ thực tiễn giai đoạn 2023 - 2025 của các cơ quan báo chí dẫn đầu cả nước. Bên cạnh đó, sẽ hướng dẫn các cơ quan báo chí áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí (theo Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), qua đó giúp từng cơ quan báo chí định vị chính xác năng lực công nghệ của mình, từ đó nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực số mạnh mẽ nhất trước khi bước vào Năm APEC 2027.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tập huấn.

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Hội nghị tập huấn là cơ hội quý báu để đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh nhà cũng như các tỉnh, thành phố cả nước được cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - truyền thông hiện đại, nâng cao năng lực thực hành, tác nghiệp và kỹ năng xử lý thông tin, truyền thông trong thời đại số và hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị.

Với thế mạnh về phát triển kinh tế, du lịch và văn hóa, tỉnh Khánh Hòa đã được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào tháng 2/2027.

"Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi về an ninh, trật tự, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác để Hội nghị diễn ra thành công. Thành công của Hội nghị sẽ có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc truyền tải thông tin, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin và mong muốn mỗi phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền sẽ là một tuyên truyền viên nòng cốt, chuyển hóa những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được thành các sản phẩm truyền thông sắc sảo, hiệu quả, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, góp phần để bạn bè quốc tế hiểu đúng, hiểu đầy đủ về đất nước, con người Việt Nam và Khánh Hòa - điểm đến của các sự kiện APEC 2027.

TS. Trịnh Minh Anh - Nguyên Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập kinh tế quốc tế giới thiệu tổng quan về APEC và Năm APEC Việt Nam 2027.

Tại Hội nghị tập huấn, các chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên đã cung cấp những kiến thức thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC 2027.