Tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Báo chí và UBND tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tập huấn - Ảnh: Phan Khiêm

Chương trình tập huấn hướng tới mục tiêu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông đối ngoại cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và cán bộ quản lý văn hóa, thông tin từ Trung ương đến địa phương.

Đồng chí Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: Phan Khiêm

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Năm 2027, Việt Nam lần thứ 3 đảm nhiệm vai trò chủ nhà diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Đây là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, góp phần khẳng định vị thế đất nước, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa, là điểm đến của hòa bình và tin cậy cho hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch quốc tế.

Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương phải giữ vai trò “đi trước mở đường”, chuẩn bị bài bản từ sớm, từ xa trong công tác thông tin, tuyên truyền. Hội nghị tập huấn tập trung trang bị hệ thống kiến thức toàn diện, chuẩn xác về APEC, đồng thời thúc đẩy các giải pháp chuyển đổi số báo chí thực chất. Thông qua việc áp dụng Bộ chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số, các cơ quan báo chí sẽ định vị chính xác năng lực công nghệ, từ đó nâng cấp hạ tầng và bảo đảm an toàn thông tin, sẵn sàng nguồn lực truyền thông hiện đại phục vụ Năm APEC 2027.

Hội nghị đã dành thời gian để thảo luận sâu các chuyên đề về định hướng nội dung, quy trình kiểm chứng thông tin chính thống và mô hình ứng dụng công nghệ số trong sản xuất tin, bài đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu truyền thông trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn - Ảnh: Phan Khiêm

Các chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí và truyền thông đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền.

Thông qua hội nghị, Ban Tổ chức hướng tới tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, địa phương với các cơ quan báo chí, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, nội dung và phương thức tuyên truyền về APEC 2027, bảo đảm công tác thông tin được triển khai chủ động, bài bản, kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất ngay từ giai đoạn chuẩn bị.