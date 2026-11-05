Tập huấn kỹ năng tư vấn sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên, thanh niên

Ngày 5-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức tập huấn quy trình hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ thân thiện về chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS), sức khỏe tình dục (SKTD) cho trẻ vị thành niên, thanh niên năm 2026. Tham gia tập huấn có 51 cán bộ y tế phụ trách công tác CSSKSS tại các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế và cộng tác viên dân số, y tế thôn bản thuộc các xã, phường khu vực phía bắc tỉnh.

Các học viên trình bày sản phẩm truyền thông theo nhóm.

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn, trao đổi về kỹ năng tư vấn, truyền thông và cung cấp dịch vụ thân thiện về CSSKSS, SKTD cho trẻ vị thành niên, thanh niên tại cộng đồng; cách tổ chức hoạt động và các điều kiện cần thiết để xây dựng điểm cung cấp dịch vụ thân thiện. Đồng thời, các học viên được hướng dẫn quy trình xây dựng kế hoạch, triển khai cung cấp dịch vụ; nhận diện những khó khăn, trở ngại trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp khắc phục. Lớp tập huấn cũng giới thiệu các gói dịch vụ CSSKSS, SKTD thân thiện dành cho trẻ vị thành niên, thanh niên.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ thân thiện, tạo điều kiện cho trẻ vị thành niên, thanh niên tiếp cận các dịch vụ CSSKSS, SKTD phù hợp, an toàn và hiệu quả.