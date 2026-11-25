Ngày 25-11, Chi cục Dân số Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng truyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho 80 cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số xã Cam Lâm.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật thông tin về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa; tìm hiểu nguyên nhân, hệ lụy và các giải pháp kiểm soát tình trạng này. Đồng thời, được hướng dẫn kỹ năng truyền thông, tư vấn, vận động và xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tại địa phương.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, các học viên được phổ biến những quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, trong đó có Luật Dân số, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số được nâng cao kiến thức, năng lực truyền thông. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, từng bước giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại tỉnh Khánh Hòa.