Ngày 26-11, Chi cục Dân số tổ chức tập huấn cung cấp kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, tư vấn về khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh cho gần 80 cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số thuộc các xã Cam Lâm, Cam Hiệp, Cam An, Suối Dầu.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những văn bản pháp luật liên quan đến Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; tìm hiểu ý nghĩa, lợi ích của việc tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng truyền thông, tư vấn và vận động tại cộng đồng, tập trung vào các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn, phụ nữ mang thai và gia đình chủ động tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế cần thiết.

Thông qua tập huấn, đội ngũ làm công tác dân số được nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, vận động người dân chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các bệnh, tật trước sinh và sơ sinh.