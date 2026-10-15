Tập huấn kỹ năng truyền thông trên nền tảng số

Dự lớp tập huấn có đồng chí Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hơn 80 học viên là các phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý, vận hành cổng, trang thông tin điện tử đến từ các sở, ban, ngành tỉnh và các xã, phường.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: các nền tảng số đang làm thay đổi phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Vì vậy, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị không ngừng đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả lan tỏa thông tin, nhất là trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời đề nghị, học viên tham gia lớp tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, tích cực thực hành, trao đổi, thảo luận và vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác

Đồng chí Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các học viên được tìm hiểu chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung và truyền thông số ở cơ sở”. Nội dung tập huấn tập trung trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, biên tập nội dung trên các nền tảng số; kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện thông tin giả và tiếp cận các mô hình tòa soạn số. Bên cạnh đó, học viên sẽ được thực hành sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện, thiết kế đồ họa thông tin, xây dựng video ngắn và tác nghiệp bằng thiết bị di động.

Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Đây là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ quản lý, vận hành trang, cổng thông tin điện tử cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, từng bước thích ứng xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động báo chí và truyền thông ở cơ sở.