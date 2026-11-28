Lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông phòng, chống ma túy cho cán bộ công đoàn tại Nghệ An. Ảnh: VĂN NHÌ

Tại lớp tập huấn, Đại tá Tạ Đức Ninh, nguyên Trưởng phòng Thường trực Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, Bộ Công an, truyền đạt chuyên đề “Kiến thức cơ bản về ma túy, nghiện ma túy, phòng ngừa nghiện ma túy” và kỹ năng truyền thông phòng, chống ma túy trong công nhân lao động.

Chuyên đề giúp cán bộ công đoàn nhận diện nguy cơ, tác hại của ma túy, nâng cao kỹ năng phòng ngừa và tuyên truyền trong công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Cũng trong chiều 27-11, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trình bày chuyên đề “Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động công nhân lao động trong bối cảnh mới”.

Theo bà Thái Thu Xương, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, sự thay đổi của lực lượng lao động và xu hướng truyền thông trên mạng xã hội đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền của tổ chức công đoàn. Công tác tuyên truyền phải thiết thực, gần gũi, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, văn hóa công nhân và tác phong công nghiệp.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương trình bày chuyên đề đổi mới công tác tuyên truyền. Ảnh: VĂN NHÌ

Đại diện LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa phương thức truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, người lao động. Cán bộ công đoàn chuyển từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, lắng nghe và đồng hành cùng người lao động.

Trước đó, sáng 27-11, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, truyền đạt hai chuyên đề về vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động và giải pháp triển khai Tiểu dự án 4 về nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Hôm nay 28-11, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An.