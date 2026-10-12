Tập huấn kỹ năng tìm kiếm, thu thập và sử dụng chứng cứ điện tử trong giải quyết án hình sự

Đồng chí Lại Viết Quang, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7), VKSND tối cao và bà Nguyễn Nguyệt Minh, Phụ trách Cơ quan UNODC tại Việt Nam đồng chủ trì khóa tập huấn.

Tham dự khóa tập huấn có các đồng chí là Lãnh đạo, Kiểm sát viên thuộc các đơn vị: Vụ 7, VKSND tối cao; VKSND 2 cấp các tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đồng chí Lại Viết Quang , Vụ trưởng Vụ 7, VKSND tối cao phát biểu khai mạc khóa tập huấn.

Trước những yêu cầu mới đặt ra trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong môi trường số, đồng chí Lại Viết Quang, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 7, VKSND tối cao nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức hoạt động của đời sống xã hội, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Trong bối cảnh đó, chứng cứ điện tử ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc xác định sự thật khách quan của vụ án hình sự.

Tuy nhiên, với đặc điểm dễ bị chỉnh sửa, sao chép, xóa bỏ hoặc làm thay đổi dấu vết, việc phát hiện, thu thập, bảo quản, quản lý và đánh giá chứng cứ điện tử đòi hỏi cán bộ, Kiểm sát viên phải có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp tiếp cận phù hợp.

Những hạn chế trong quá trình xử lý chứng cứ điện tử có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính khách quan, toàn diện và giá trị chứng minh của chứng cứ, từ đó tác động đến chất lượng giải quyết vụ án hình sự.

Vì vậy, việc tổ chức khóa tập huấn có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng nhận diện, tìm kiếm, thu thập, quản lý, sử dụng và đánh giá chứng cứ điện tử.

Thông qua chương trình hợp tác với UNODC, VKSND tối cao tiếp tục thúc đẩy việc nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường khả năng thích ứng với những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, góp phần bảo đảm việc thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được thực hiện đúng pháp luật, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Nguyệt Minh, Phụ trách Cơ quan UNODC tại Việt Nam phát biểu tại khóa tập huấn.

Về phía UNODC, bà Nguyễn Nguyệt Minh, Phụ trách Cơ quan UNODC tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong bối cảnh tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp.

Theo đó, việc trang bị kiến thức và kỹ năng về tìm kiếm, thu thập, quản lý, sử dụng và đánh giá chứng cứ điện tử có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự.

Bà Nguyễn Nguyệt Minh cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa VKSND tối cao và UNODC trong triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn chuyên sâu, đồng thời kỳ vọng chương trình sẽ tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật kiến thức chuyên môn, qua đó nâng cao năng lực xử lý chứng cứ điện tử và tăng cường hiệu quả hợp tác trong phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Đăng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ 7, VKSND tối cao trình bày chuyên đề tại khoá tập huấn.

Với tinh thần trao đổi cởi mở, trách nhiệm, các phiên thảo luận của khóa tập huấn đã tạo điều kiện để đại biểu tham dự chia sẻ kinh nghiệm, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tìm kiếm, thu thập, quản lý, sử dụng và đánh giá chứng cứ điện tử, đồng thời được giải đáp nhiều vấn đề nghiệp vụ thiết thực.

Thông qua các nội dung tập huấn, các đại biểu có cơ hội cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn và tiếp cận những phương pháp xử lý chứng cứ điện tử phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Kết quả của khóa tập huấn không chỉ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên mà còn thúc đẩy việc tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa VKSND tối cao và UNODC trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

Đây là cơ sở quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm việc đánh giá chứng cứ khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật, góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm trong môi trường số, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.