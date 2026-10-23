Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể

Diễn giả phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật về thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh: KHÁNH LINH

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật về thương lượng tập thể; kỹ năng thương lượng những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định pháp luật; quy trình lấy ý kiến và ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định.

Thông qua hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố hướng đến chuẩn hóa quy trình thực hiện, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai tại các công đoàn cơ sở.

Hội nghị tập huấn dành thời gian để cán bộ công đoàn cơ sở trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: KHÁNH LINH

Hoạt động tập huấn góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, phát huy vai trò đại diện trong quan hệ lao động, hướng đến xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.