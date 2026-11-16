Tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng trong các vụ việc trợ giúp pháp lý có liên quan đến ma túy

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo trung tâm trợ giúp pháp lý, trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý của các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình. Giảng viên lớp tập huấn là PGS.TS Đỗ Thị Phượng, Phó Trưởng khoa Pháp luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Các đại biểu tại buổi tập huấn.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng tham gia tố tụng hình sự của người thực hiện trợ giúp pháp lý; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận tình huống và giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự, tập trung kỹ năng tham gia tố tụng trong vụ án liên quan đến ma tuý như kỹ năng giao tiếp, làm việc; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và thu thập chứng cứ; kỹ năng làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng; kỹ năng viết bản luận cứ bào chữa, bảo vệ; kỹ năng tham gia phiên tòa.

Từ mục đích, yêu cầu đó, giảng viên Đỗ Thị Phương đã tập trung vào 4 nội dung chuyên đề, bao gồm:

Những đặc trưng cơ bản của trợ giúp pháp lý trong các vụ án hình sự về ma túy tập trung làm rõ vai trò, nguyên tắc và những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết của trợ giúp viên pháp lý trong quá trình tham gia giải quyết các vụ án ma túy.

Kỹ năng nhận diện tội danh và xác định phạm vi trách nhiệm hình sự trong các vụ án về ma túy tập trung trang bị cho học viên kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ trong việc phân tích, đánh giá chứng cứ, xác định đúng hành vi phạm tội và trách nhiệm hình sự của từng cá nhân trong các vụ án ma túy.

Kỹ năng kiểm tra, đánh giá chứng cứ và phát hiện vi phạm tố tụng trong các vụ án về ma túy, tập trung trang bị cho học viên phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ trong việc nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra tính hợp pháp, tính xác thực, tính liên quan của chứng cứ, qua đó phát hiện những vi phạm tố tụng có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

Kỹ năng xây dựng phương án bào chữa và tham gia tranh tụng trong các vụ án về ma túy, tập trung trang bị cho học viên kiến thức, phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự về ma túy.

Thông qua hội nghị tập huấn, học viên là những người thực hiện trợ giúp pháp lý đã được củng cố kiến thức pháp luật, đồng thời nâng cao kỹ năng chuyên sâu trong việc nhận diện tội danh, xác định phạm vi trách nhiệm hình sự, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, phát hiện vi phạm tố tụng trong các vụ án về ma túy.

Đặc biệt, các nội dung về xây dựng phương án bào chữa và kỹ năng tham gia tranh tụng giúp học viên chủ động hơn trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, gặp gỡ người được trợ giúp pháp lý, thu thập tài liệu, xây dựng luận cứ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Việc kết hợp giữa kiến thức lý luận, trao đổi kinh nghiệm và thực hành tình huống góp phần nâng cao khả năng vận dụng pháp luật vào thực tiễn, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, hội nghị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong các vụ việc liên quan đến ma túy, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và góp phần thực hiện công lý.