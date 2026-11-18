Hội Nông dân xã Vạn Hưng vừa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng số và hướng dẫn quy trình cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể tỏi Vạn Ninh. Hơn 70 đại biểu là cán bộ, chi hội trưởng, hội viên nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh có nhu cầu tham gia chuỗi thương mại hóa sản phẩm tỏi Vạn Ninh trên địa bàn tham dự.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được cán bộ chuyên môn của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học, công nghệ tỉnh trao đổi, hướng dẫn về quy trình cấp quyền sử dụng và bảo vệ nhãn hiệu tập thể tỏi Vạn Ninh; những yêu cầu, quy định, tiêu chí đối với tỏi Vạn Ninh như: Đường kính củ, số lượng tép, trọng lượng, mùi vị, hàm lượng tinh dầu, độ ẩm…

Hội nghị cũng quán triệt các quy định về bộ nhận diện thương hiệu, quy cách đóng gói, quy chế quản lý tem nhãn, mã QR truy xuất nguồn gốc; hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký cấp quyền sử dụng nhãn hiệu và chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế.

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực công nghệ thông tin đã truyền đạt các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng số nói chung và trong xây dựng, quảng bá thương hiệu, kinh doanh nông sản nói riêng. Đồng thời, hướng dẫn cách nhận diện, nâng cao cảnh giác đối với các thông tin xấu độc, thủ đoạn lừa đảo và rủi ro trên không gian mạng, giúp hội viên tự tin hơn khi ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tiêu thụ nông sản.