Tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI cho 156 cán bộ, hội viên phụ nữ

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên Tiến sĩ Vũ Nguyên Thức - giảng viên Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức đã cập nhật những kiến thức về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; hướng dẫn cán bộ Hội ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, học viên được trang bị kiến thức để hiểu đúng bản chất, khả năng và giới hạn của AI tạo sinh; biết cách viết câu lệnh (prompt) hiệu quả; sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm, bảo đảm không làm lộ dữ liệu cá nhân của hội viên, hộ vay vốn, phụ nữ và trẻ em cần hỗ trợ.

Học viên cũng được hướng dẫn sử dụng AI để soạn thảo các văn bản công tác Hội như: kế hoạch, báo cáo, thông báo, công văn, bài phát biểu và nội dung sinh hoạt chi hội đúng thể thức, với mục tiêu rút ngắn tối thiểu 50% thời gian soạn thảo.

Tiến sĩ Vũ Nguyên Thức - giảng viên Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) trực tiếp truyền đạt kiến thức về công nghệ và ứng dụng AI tại lớp tập huấn. Ảnh: Bình Dương

Bên cạnh đó, chương trình hướng dẫn ứng dụng AI trong tổng hợp báo cáo định kỳ từ số liệu của các chi hội; số hóa danh sách hội viên; xây dựng bảng theo dõi hộ gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an” và bảng theo dõi vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong công tác truyền thông, học viên được thực hành tự thiết kế các sản phẩm như: poster, infographic, video ngắn, bài phát thanh và tin, bài trên mạng xã hội, phục vụ tuyên truyền Đề án 938, Đề án 2415 và các cuộc vận động của Hội.

Đặc biệt, sau tập huấn, cán bộ Hội có thể tiếp tục hướng dẫn hội viên những kỹ năng số thiết yếu như: nhận diện lừa đảo trực tuyến và nội dung giả mạo do AI tạo ra (deepfake); sử dụng dịch vụ công trực tuyến; giao dịch, thanh toán số an toàn và kinh doanh trực tuyến.

Từ đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quản lý và hỗ trợ phụ nữ; đồng thời phát huy vai trò của cán bộ Hội như những “Đại sứ chuyển đổi số” tại cộng đồng.