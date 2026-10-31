Tập huấn kỹ năng sinh tồn, phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi Hà Nội

Đây là hoạt động điểm cấp Thành phố, mở đầu chuỗi hoạt động tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước trong năm học 2026 - 2027 và dịp hè năm 2027. Chương trình có sự tham gia hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Nhật Bản, tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng để phòng tránh và ứng phó khi xảy ra tình huống đuối nước.

Chương trình do Thành đoàn Hà Nội và Hội Đồng đội Thành phố trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ thực hiện cho Cung Thiếu Nhi phối hợp với Công ty cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh cùng Trung tâm xúc tiến thương mại Kiều bào ALOV và Công ty Fuji đồng thực hiện.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Dương Minh Đức phát biểu tại chương trình.

Tham gia tập huấn có gần 300 cán bộ, giáo viên và học sinh, trong đó có đại diện Thường trực Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, giáo viên giáo dục thể chất của 126 xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Anh Dương Minh Đức, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội cho biết, phòng, chống đuối nước không chỉ là dạy trẻ biết bơi. Ngay cả người đã biết bơi vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu thiếu kỹ năng ứng phó. Điều quan trọng là giúp các em nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ, sử dụng vật nổi và kêu gọi trợ giúp đúng cách. Mỗi kỹ năng được trang bị hôm nay có thể góp phần bảo vệ an toàn, thậm chí cứu sống một con người.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia Nhật Bản về phòng chống đuối nước gồm: Giáo sư Tsubakimoto Shozo, Huấn luyện viên Koike Tadaaki và Huấn luyện viên Ayusawa Takanori đã giới thiệu phương pháp an toàn dưới nước được nghiên cứu, triển khai trong thời gian dài tại Nhật Bản - phương pháp "Chakuiei", rèn luyện năng lực sinh tồn dưới nước nổi tiếng tại các trường học ở Nhật Bản, từng giúp quốc gia này giảm tới 60% số vụ tai nạn đuối nước.

Các bạn học sinh được hướng dẫn trực tiếp kỹ năng phòng, chống đuối nước của Nhật Bản - phương pháp Chakuiei. Ảnh: Ban tổ chức

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp đuối nước xảy ra cả với các em đã biết bơi nhưng thiếu kỹ năng xử lý khi bất ngờ gặp sự cố. Vì vậy, nội dung tập huấn tập trung vào việc giúp người học nhận diện nguy cơ và biết cách bảo vệ bản thân khi ở trong môi trường nước.

Học viên tham gia tập huấn được hướng dẫn các nội dung như: Nhận diện nguy cơ, phòng, chống đuối nước; kỹ năng báo động, gọi trợ giúp và ứng phó an toàn khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước; kỹ năng bơi, nổi và tự bảo vệ khi đang mặc quần áo; sử dụng áo phao, vật nổi và cách tạo vật nổi từ những vật dụng thông thường; kỹ thuật hỗ trợ người gặp nạn từ vị trí an toàn. Các chuyên gia đặc biệt lưu ý nguyên tắc không tự ý xuống nước cứu người khi chưa được đào tạo và không bảo đảm điều kiện an toàn.

Sau phần hướng dẫn, các học viên được thực hành trực tiếp tại bể bơi theo từng nhóm, phù hợp với độ tuổi và khả năng bơi, với sự hỗ trợ của đội ngũ huấn luyện viên, lực lượng cứu hộ và y tế. Chương trình cũng dành thời gian để cán bộ, giáo viên, học sinh trao đổi, hỏi đáp trực tiếp với các chuyên gia.

Điểm đáng chú ý của chương trình là mỗi xã, phường đều cử cán bộ Đoàn, Đội và giáo viên tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt, sau tập huấn sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi tại địa phương, trường học và địa bàn dân cư.

Theo Kế hoạch của Thành đoàn, từ tháng 11/2026 đến tháng 5/2027, các lớp tập huấn sẽ được nhân rộng tại 11 cụm xã, phường trên địa bàn Thành phố, với sự đồng hành của Cung Thiếu nhi Hà Nội. Từ tháng 6 đến tháng 8/2027, Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ tổ chức cao điểm các lớp tập huấn chuyên sâu, các “Trại kỹ năng” cho thanh thiếu nhi có nhu cầu trong dịp hè - thời điểm nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ em cao nhất trong năm.