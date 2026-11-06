Tập huấn kỹ năng sản xuất chương trình truyền thanh cấp xã
Ngày 6/11, tại phường Long Xuyên, Hội Nhà báo tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên đề “Kỹ năng sản xuất chương trình truyền thanh cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính”, nhằm nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền tại cơ sở.
Tại buổi tập huấn, hơn 50 hội viên Chi hội Nhà báo khu vực Long Xuyên và viên chức làm công tác tuyên truyền ở các xã đã được bồi dưỡng kỹ năng xây dựng nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử cấp xã và mạng xã hội.
Cùng với đó là kỹ năng lựa chọn, xử lý thông tin phù hợp với địa bàn và đối tượng; kỹ năng viết tin, bài phát thanh nhằm nâng cao tính hấp dẫn và hiệu quả tuyên truyền.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tap-huan-ky-nang-san-xuat-chuong-trinh-truyen-thanh-cap-xa-a501781.html