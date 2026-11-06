Tập huấn kỹ năng sản xuất chương trình truyền thanh cấp xã

Đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn.

Nhà báo Danh Hiệp Sang trao đổi về nghiệp vụ phát thanh.

Tại buổi tập huấn, hơn 50 hội viên Chi hội Nhà báo khu vực Long Xuyên và viên chức làm công tác tuyên truyền ở các xã đã được bồi dưỡng kỹ năng xây dựng nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử cấp xã và mạng xã hội.

Cùng với đó là kỹ năng lựa chọn, xử lý thông tin phù hợp với địa bàn và đối tượng; kỹ năng viết tin, bài phát thanh nhằm nâng cao tính hấp dẫn và hiệu quả tuyên truyền.