Tập huấn kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Đại biểu tham dự buổi tập huấn. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Tham gia tập huấn có 164 đại biểu, học viên gồm thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại các thôn, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Đồn Biên phòng Tam Thanh, Trạm Y tế cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể và trường học trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về tổ chức, hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai; kỹ năng chuẩn bị, ứng phó với bão lũ, ngập úng, sạt lở đất; phương pháp tổ chức sơ tán người dân và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Đáng chú ý, tại khu vực sông Trường Giang, đoạn qua thôn Mỹ Sơn, cán bộ Đồn Biên phòng Tam Thanh trực tiếp hướng dẫn các học viên kỹ năng sử dụng ca nô, ghe, thuyền để tiếp cận, cứu người gặp nạn trên sông; kỹ thuật quăng phao cứu sinh, cứu vớt người và vật nổi trong điều kiện xảy ra thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh thực hành tình huống cứu người gặp nạn trên sông. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã hướng dẫn kỹ năng phòng, chống cháy nổ, sử dụng bình chữa cháy và xử lý các tình huống hỏa hoạn.

Cán bộ Trạm Y tế xã hướng dẫn học viên thực hành hồi sinh tim phổi, hô hấp nhân tạo, sơ cứu người bị đuối nước, băng bó vết thương, cố định gãy xương và vận chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các học viên còn được hướng dẫn xử lý nguồn nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường và phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ.

Thông qua chương trình, xã Tam Anh hướng đến nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.