Tập huấn kỹ năng phát hiện, xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ tại Hà Nội

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hằng

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại UBND các xã, phường, nhằm triển khai Kế hoạch số 310/KH-UBND của UBND thành phố về thực thi quyền sở hữu trí tuệ năm 2026.

Thời gian qua, công tác đấu tranh, ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Tại Công điện số 38/CĐ-TTg và Thông báo kết luận số 287/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành tập trung lực lượng, thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, xử lý vi phạm, trong đó chú trọng kiểm soát hàng giả, hàng nhái và các hành vi vi phạm tinh vi trên môi trường mạng, thương mại điện tử, mạng xã hội.

Tại Hà Nội, Kế hoạch số 310/KH-UBND đặt ra yêu cầu tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ từ thành phố đến cơ sở. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, nhất là tại xã, phường, vẫn gặp khó khăn trong nhận diện những phương thức vi phạm mới, ghi nhận và bảo toàn thông tin, chứng cứ ban đầu cũng như xác định thẩm quyền để chuyển giao, xử lý vụ việc.

Từ yêu cầu đó, hội nghị tập trung trang bị kỹ năng nhận diện dấu hiệu hàng giả, hàng xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp và các đối tượng sở hữu công nghiệp khác; đồng thời hướng dẫn quy trình phát hiện, ghi nhận, bảo toàn thông tin, dữ liệu điện tử, chứng cứ ban đầu và chuyển giao vụ việc đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Cẩn, Quyền Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Thu Hằng

Thông qua tập huấn, Sở Khoa học và Công nghệ hướng tới việc giúp đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý địa bàn, nhất là ở cấp xã, phường, có khả năng nhận diện đúng dấu hiệu ban đầu của hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; biết cách ghi nhận, lưu giữ thông tin, dữ liệu điện tử và chứng cứ ban đầu; đồng thời xác định đúng thẩm quyền để tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển giao vụ việc.

Hai chuyên đề tại hội nghị do các chuyên gia của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia trực tiếp hướng dẫn, tập trung vào những kỹ năng cần thiết trong quá trình phát hiện và xử lý vụ việc.

Chuyên đề “Kiến thức pháp luật và kỹ năng nhận diện dấu hiệu hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” do bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Phó Trưởng phòng Giám định Sở hữu trí tuệ, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia trình bày.

Nội dung chuyên đề gồm tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ và các đối tượng được bảo hộ; cập nhật các quy định mới về sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với cơ quan thực thi quyền, trong đó có trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Chuyên đề thứ hai, “Hướng dẫn nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận thông tin và phối hợp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”, do Thạc sĩ Vũ Thị Hân, Phòng Giám định Sở hữu trí tuệ, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia trình bày.

Chuyên đề đi sâu vào kỹ năng phát hiện, ghi nhận, lưu giữ và bảo toàn thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử và chứng cứ ban đầu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng nhóm cán bộ; quy trình tiếp nhận phản ánh, xử lý ban đầu và chuyển giao vụ việc theo thẩm quyền.

Học viên trao đổi với chuyên gia Vũ Thị Hân tại buổi tập huấn. Ảnh: Thu Hằng

Cùng với đó là hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa UBND cấp xã với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an, lực lượng Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan trong tiếp nhận thông tin, kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc; kỹ năng xác định hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp và lập hồ sơ trưng cầu giám định sở hữu công nghiệp.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Cẩn, Quyền Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ không phải hiện tượng mới, nhưng phương thức sản xuất, quảng bá, phân phối và đưa hàng hóa đến người tiêu dùng đang thay đổi nhanh cùng với thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát và các phương thức thanh toán số.

Ông Nguyễn Hữu Cẩn cho rằng, xử lý hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ là quá trình liên ngành, không một cơ quan đơn lẻ có thể thực hiện hiệu quả toàn bộ chuỗi từ phát hiện đến xử lý. Do đó, việc nâng cao năng lực nhận diện, ghi nhận thông tin và phối hợp xử lý tại cơ sở là một mắt xích quan trọng trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc thực tế tại địa bàn và thực hành một số tình huống về nhận diện dấu hiệu, ghi nhận thông tin, phân loại và chuyển xử lý vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.