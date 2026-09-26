Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho tổng phụ trách Đội và chỉ huy Đội

Khai mạc Tập huấn chỉ huy Đội 2026.

Các đại biểu tham dự khai mạc.

Trong 2 ngày (26 và 27/9), các giáo viên tổng phụ trách Đội và các em thiếu nhi được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực thông qua 3 chuyên đề: Kỹ năng thực hiện nghi thức, nghi lễ Đội và xây dựng, phát triển đội nghi lễ trong trường học; kỹ năng thiết kế nội dung tuyên truyền bằng ứng dụng AI; nâng cao năng lực thuyết trình, tranh biện theo chủ đề và kỹ năng viết tin.

Tập huấn kỹ năng thực hiện nghi thức, nghi lễ Đội và xây dựng, phát triển đội nghi lễ.

Chuyên gia chương trình hướng dẫn các kỹ năng cho các chỉ huy Đội.

Lớp tập huấn được tổ chức tập trung, kết hợp giữa lý thuyết, thực hành, trải nghiệm. Các học viên được chia thành các tổ, nhóm phù hợp với từng khối lớp và năng lực, đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Giáo viên tổng phụ trách Đội và các chỉ huy Đội thực hành làm việc nhóm.

Thông qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng thực hành công tác Đội cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách và lực lượng chỉ huy Đội, đồng thời tạo điều kiện để các em thiếu nhi phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động Đội tại trường học.