Tập huấn kỹ năng livestream bán hàng cho các thành viên hợp tác xã
Trong những ngày qua, Liên minh Hợp tác xã thành phố Đồng Nai đã tổ chức tập huấn kỹ năng livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội cho cán bộ, thành viên các hợp tác xã trên địa bàn. Nội dung tập huấn tập trung vào cách xây dựng nội dung, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng và thực hành livestream bán hàng trực tiếp.
Tại buổi tập huấn, các hợp tác xã được hướng dẫn và trực tiếp thực hành giới thiệu, quảng bá sản phẩm của đơn vị. Qua đó, nhiều học viên bước đầu mạnh dạn xuất hiện trước camera, biết cách tương tác, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng trên môi trường số.
Hoạt động này góp phần giúp các hợp tác xã thay đổi phương thức quảng bá, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm, từng bước ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh và kết nối thị trường.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202609/tap-huan-ky-nang-livestream-ban-hang-cho-cac-thanh-vien-hop-tac-xa-25e18cc/