Tập huấn kỹ năng lập kế hoạch hoạt động cho hội người khuyết tật cơ sở

Quang cảnh lớp tập huấn kỹ năng lập kế hoạch hoạt động có sự tham gia cho hội người khuyết tật cơ sở. Ảnh: DUY AN

Học viên được hướng dẫn đánh giá kết quả hoạt động năm 2026, xác định những khó khăn của hội viên và lựa chọn vấn đề ưu tiên để xây dựng kế hoạch năm 2027.

Thông qua thảo luận nhóm, học viên thực hành xác định mục tiêu, lập kế hoạch hoạt động theo tháng, quý, phân công người phụ trách, dự trù kinh phí và tìm kiếm nguồn lực thực hiện.

Nội dung tập huấn tập trung vào sáu nhóm vấn đề: việc làm, thu nhập; sức khỏe, phục hồi chức năng; học tập, học nghề; đi lại, tiếp cận; thông tin, ngôn ngữ ký hiệu; sinh hoạt hội.

Học viên phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: DUY AN

Bà Đặng Hương Giang, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh việc lập kế hoạch cần có sự tham gia của hội viên và những người trực tiếp thụ hưởng.

Qua lớp tập huấn, mong muốn đại diện các hội, nhóm cơ sở có thêm kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động sát với nhu cầu thực tế, đồng thời biết cách xác định và tìm kiếm nguồn lực để triển khai.