Tập huấn kỹ năng làm việc hòa nhập cho người khuyết tật

Tập huấn xây dựng môi trường làm việc hòa nhập người khuyết tật cho nhân viên khách sạn Glenda Tower Mộc Châu.

Đối với chuyên đề xây dựng môi trường làm việc hòa nhập cho người khuyết tật, nhân viên Khách sạn Glenda Tower Mộc Châu được giới thiệu về định hướng tuyển dụng người khuyết tật của khách sạn, các vị trí dự kiến tiếp nhận và vai trò của từng cá nhân, bộ phận trong quá trình thực hiện. Các học viên được tìm hiểu về khuyết tật theo cách tiếp cận xã hội; nhận diện các dạng khuyết tật, đặc biệt là khuyết tật vận động nhẹ và khiếm thính (nghe kém); đánh giá đồng nghiệp dựa trên năng lực thay vì dạng khuyết tật. Đồng thời, được hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ tôn trọng, kỹ năng giao tiếp và phối hợp trong công việc hằng ngày với đồng nghiệp là người khuyết tật; áp dụng quy trình 4 bước hướng dẫn công việc và các biện pháp điều chỉnh phù hợp, đơn giản, chi phí thấp. Qua đó, mỗi bộ phận xác định ít nhất một việc làm cụ thể cần chuẩn bị trước khi tiếp nhận nhân viên là người khuyết tật.

Nhân viên khách sạn Glenda Tower Mộc Châu phát biểu tại buổi tập huấn.

Lớp tập huấn “Kỹ năng tìm việc và khởi nghiệp trong ngành du lịch” cho học viên của REACH.

Hoạt động tập huấn “Kỹ năng tìm việc và khởi nghiệp trong ngành du lịch” được tổ chức sôi nổi, dành cho các học viên đã hoàn thành khóa học pha chế đồ uống không cồn của REACH. Tại buổi tập huấn, các học viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về mô hình kinh doanh đồ uống tại gia đình, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay; từ đó xây dựng lộ trình khởi nghiệp và phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện của bản thân trong thời gian tới.

Các học viên tham gia thảo luận nhóm tại lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn, các học viên được nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tương tác với người khuyết tật trong môi trường doanh nghiệp; đồng thời được tư vấn, định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm. Qua đó, góp phần giúp các doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp; tạo động lực để người khuyết tật vươn lên tự chủ tài chính, ổn định cuộc sống.