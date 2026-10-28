Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho gần 1.000 công nhân

Hoạt động trên là cụ thể hoá Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 2/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; trực tiếp theo dõi các video clip ghi lại những vụ tai nạn giao thông điển hình, phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn liên quan đến xe mô tô trong thời gian qua. Qua đó, giúp người lao động nhận diện những nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa tai nạn.

Buổi tập huấn do Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Đào Duy Từ tổ chức.

Ngay sau phần tuyên truyền, các đại biểu và công nhân tham gia thực hành trên sa hình với 11 tình huống giao thông, qua đó rèn luyện kỹ năng điều khiển xe mô tô, xử lý tình huống và nâng cao khả năng tham gia giao thông an toàn. Cùng với hoạt động tập huấn lái xe, lực lượng CSGT hướng dẫn công nhân cài đặt ứng dụng VNTRAFFIC, hỗ trợ tiếp cận các tiện ích phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đại biểu chứng kiến công nhân tham gia thực hành trên sa hình với 11 tình huống giao thông.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Thượng tá Lê Quang Hiền, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh ý nghĩa của Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, đặc biệt đối với đội ngũ công nhân, người lao động. Thông qua hoạt động tuyên truyền gắn với thực hành, mỗi người tham gia giao thông được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết, từng bước hình thành thói quen lái xe an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

CSGT hướng dẫn công nhân cài đặt ứng dụng VNTRAFFIC, hỗ trợ tiếp cận các tiện ích phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thông qua chương trình, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, chú trọng các nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong công nhân và cộng đồng.