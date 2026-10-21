Tập huấn kỹ năng kinh doanh trực tuyến cho 40 hợp tác xã

Các học viên tham gia tập huấn.

Tham gia tập huấn có 40 HTX thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các học viên được chuyên gia của Viện Khoa học kinh tế hợp tác truyền đạt các kiến thức về chợ sản phẩm trực tuyến, sàn thương mại điện tử; đăng ký tài khoản, tạo lập và hoàn thiện gian hàng, chụp ảnh, xây dựng nội dung giới thiệu, đăng tải sản phẩm và quản lý gian hàng trên điện thoại thông minh, máy tính. Nội dung thực hành tập trung vào cách thức quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, livestream giới thiệu sản phẩm, bảo vệ tài khoản và phòng tránh lừa đảo trên mạng.

Sau khi tập huấn, ngày 22 và 23-10, các học viên sẽ tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có hoạt động ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trực tuyến hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 15 lớp tập huấn, thu hút gần 700 lãnh đạo, thành viên HTX tham gia. Qua đó, nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin, kỹ năng kinh doanh trực tuyến, góp phần quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường cho các HTX.