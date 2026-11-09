Tập huấn kỹ năng hồi sinh tim phổi tại Trường THPT Hà Huy Tập

Ngày 9-11, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa tổ chức lắp đặt máy khử rung tim tự động (AED) tại Trường THPT Hà Huy Tập (phường Tây Nha Trang). Đây là trường học thứ 5 được lắp đặt máy AED và là điểm thứ 24 trong mạng lưới các điểm đặt máy AED trên địa bàn tỉnh.

Sau khi lắp đặt, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa tổ chức tập huấn kỹ năng hồi sinh tim phổi và sử dụng máy AED cho hơn 50 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Tại buổi tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức, hướng dẫn và thực hành các thao tác hồi sinh tim phổi trên mô hình, cách sử dụng máy AED trong tình huống người bệnh ngừng tuần hoàn. Kết quả thực hành được đánh giá thông qua hệ thống phần mềm tích hợp với máy AED.

Học sinh được hướng dẫn và thực hành các thao tác hồi sinh tim phổi trên mô hình.

Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cấp cứu ban đầu, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh có thể nhận biết, xử trí kịp thời khi xảy ra tình huống ngừng tim đột ngột. Trong đó, việc phát hiện sớm, thực hiện ép tim đúng kỹ thuật, sử dụng máy AED kịp thời và gọi cấp cứu 115 có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cơ hội sống cho người bệnh. Việc đưa máy AED vào trường học góp phần mở rộng mạng lưới hỗ trợ cấp cứu ngừng tuần hoàn tại cộng đồng, đồng thời nâng cao khả năng chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp, xây dựng môi trường học đường an toàn.