Ngày 18-11, Công an tỉnh Khánh Hòa khai mạc lớp tập huấn kỹ năng điều khiển ca nô, xuồng máy và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ năm 2026. Tham gia lớp tập huấn có gần 60 cán bộ, chiến sĩ của công an các đơn vị, địa phương đã có giấy phép, chứng chỉ điều khiển ca nô, xuồng máy.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ 18 đến 20-11), gồm 2 buổi lý thuyết và 4 buổi thực hành. Ở phần lý thuyết, học viên được quán triệt Luật Giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 08 ngày 28-1-2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 06/2024); Thông tư số 61 ngày 27-5-2021 của Bộ Công an quy định về quản lý, sử dụng phương tiện thủy nội địa và trang thiết bị phương tiện thủy nội địa trong Công an nhân dân; Thông tư số 37 ngày 15-5-2025 của Bộ Công an quy định về nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân.

Phần thực hành được tổ chức tại cầu tàu Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông). Tại đây, học viên được hướng dẫn tìm hiểu cấu tạo, tính năng kỹ thuật, cách bảo quản, bảo dưỡng và vận hành ca nô, xuồng máy; kỹ thuật rời bến, cập bến, di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu; cách xử lý khi phương tiện bị thủng, mắc cạn, nghiêng hoặc gặp tình huống tầm nhìn hạn chế. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn kỹ thuật tiếp cận nạn nhân và phối hợp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên ca nô, xuồng máy.