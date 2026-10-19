Tập huấn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ người đuối nước và sơ cứu ban đầu

Nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp, Công an phường Vĩnh Tuy đã tổ chức tập huấn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ người bị đuối nước và sơ cứu ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Hoạt động góp phần trang bị những kiến thức, kỹ năng thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ Nhân dân trong tình hình mới.

Công an phường Vĩnh Tuy đã tổ chức tập huấn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ người bị đuối nước và sơ cứu ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Tại buổi tập huấn, cán bộ, chiến sĩ được phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng, chống đuối nước; hướng dẫn phương pháp tiếp cận, hỗ trợ người gặp nạn và các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức cứu hộ. Bên cạnh phần lý thuyết, các nội dung thực hành được chú trọng, tập trung vào kỹ năng đưa người bị đuối nước vào bờ, kiểm tra tình trạng nạn nhân và thực hiện các bước sơ cứu ban đầu phù hợp.

Các nội dung huấn luyện được xây dựng theo hướng sát với yêu cầu thực tiễn, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, đánh giá tình huống và lựa chọn phương án xử lý phù hợp khi xảy ra sự cố. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động tham gia cứu nạn, cứu hộ, hạn chế những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Đối với công tác cứu nạn, cứu hộ người bị đuối nước, việc nắm vững kỹ thuật chuyên môn, giữ bình tĩnh và bảo đảm an toàn cho người thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một tình huống khẩn cấp có thể diễn biến nhanh, đòi hỏi lực lượng tham gia phải phản ứng kịp thời, phối hợp chặt chẽ và vận dụng linh hoạt các kỹ năng đã được huấn luyện. Vì vậy, việc thường xuyên tổ chức tập huấn, thực hành các phương án cứu hộ là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tình huống ngay từ cơ sở.

Công an phường Vĩnh Tuy thực hành kỹ năng cứu nạn, cứu hộ người bị đuối nước

Không chỉ tập trung vào kiến thức nghiệp vụ, buổi tập huấn còn chú trọng rèn luyện thể lực, sức bền, khả năng phối hợp và tinh thần chủ động của cán bộ, chiến sĩ. Thông qua quá trình học tập, thực hành, mỗi cán bộ, chiến sĩ có điều kiện củng cố kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện khó khăn, phức tạp. Đây cũng là một trong những nội dung thiết thực góp phần xây dựng lực lượng Công an phường chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian tới, Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện nghiệp vụ, rèn luyện thể lực và nâng cao kỹ năng thực hành cho cán bộ, chiến sĩ; gắn nội dung huấn luyện với yêu cầu thực tế tại địa bàn, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án xử lý khi có tình huống phát sinh.

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ, sẵn sàng có mặt khi nhân dân cần. Những hoạt động thiết thực này góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, đồng thời chung tay giữ gìn cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân.